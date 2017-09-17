Звезде мирового хоккея Александру Овечкину исполняется 32 года

«Я благодарю тебя за каждую секунду нашей совместной жизни.Ты моя защита, опора и поддержка!..И в горе и в радости.. спасибо, что в самое тяжелое время, ты рядом, и я постоянно , даже на расстоянии, чувствую твоё тепло, заботу и нежность! Я желаю тебе оставаться таким же добрым, отзывчивым и НАСТОЯЩИМ! Я уверенна, что с твоим характером и целеустремлённостью у тебя всегда будет всё, чего ты только пожелаешь! С днём рождения, мой любимый!❤», — подписала совместный снимок Настасья Шубская.