Настасья Самбурская закрутила роман с двойником Брэдли Купера
Фото: соцсети
После череды неудачных романов и брака, закончившегося тяжелым разводом, звезда молодежного сериала «Универ» старается не выставлять свою личную жизнь напоказ. Однако в этот раз актриса решила нарушить данное себе обещание и представить публики своего очередного ухажера.
Знаменитость появилась на светском мероприятии в обнимку со стоматологом Глебом Пекли.
Фото: соцсети
В своем микроблоге Самбурская опубликовала совместный кадр, лаконично подписав его: «Отдалась за виниры». Поклонники отметили, что избранник актрисы внешне очень похож на голливудского актера Брэдли Купера и вообще, молодые люди смотрятся вместе вполне гармонично.
«Ну прямо вылитый Брэдли Купер», «Какая красивая звездная пара», «Очень стильные», «Что-то среднее между Крисом Хэмсвортом и Брэдли Купером», высказали свое мнение подписчики знаменитости.
Фото: соцсети