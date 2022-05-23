Настасья Самбурская закрутила роман с двойником Брэдли Купера

После череды неудачных романов и брака, закончившегося тяжелым разводом, звезда молодежного сериала «Универ» старается не выставлять свою личную жизнь напоказ. Однако в этот раз актриса решила нарушить данное себе обещание и представить публики своего очередного ухажера.

Знаменитость появилась на светском мероприятии в обнимку со стоматологом Глебом Пекли.