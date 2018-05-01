Настасья Самбурская рассказала, куда пропала с радаров светской хроники

Несколько часов назад актриса впервые за долгое время опубликовала в блоге новое фото. В подписи к снимку Настасья рассказала о социальном эксперименте: «Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется пришло время дать вам ответ. Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила - могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости, не поменялся приток денег (не так много рекламы я даю). Изменились только распределение времени, его стало больше на тех, кто рядом и на кого его больше всех не хватало - на моего любимого человека, моих друзей. Я должна вам сказать - жизнь — это то, что происходит вне страницы инстаграма».