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Настасья Самбурская рассказала, куда пропала с радаров светской хроники

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Настасьи Самбурской

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В Instagram телеведущей и актрисы впервые за долгое время появился новый снимок.

Месяц назад в Instagram Настасьи Самбурской появился снимок, немало напугавший ее подписчиков. Жестоко избитую актрису сфотографировали на больничной койке. «Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», — подписала фото Самбурская.

Несколько часов назад актриса впервые за долгое время опубликовала в блоге новое фото. В подписи к снимку Настасья рассказала о социальном эксперименте: «Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется пришло время дать вам ответ. Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила - могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости, не поменялся приток денег (не так много рекламы я даю). Изменились только распределение времени, его стало больше на тех, кто рядом и на кого его больше всех не хватало - на моего любимого человека, моих друзей. Я должна вам сказать - жизнь — это то, что происходит вне страницы инстаграма».

Стоит отметить, что далеко не все пользователи Сети поверили в историю с избиением, а предположили, что синяки и царапины — дело рук умелых гримеров. Источники из близкого окружения актрисы утверждали, что эта выходка вполне в стиле Настасьи и ее не стоит воспринимать всерьез. Тем не менее, длительное время актриса не выходила в свет. Лишь на прошлой неделе ее заметили на дне рождения DJ Smash, фотографиями откуда поделилась певица Ульяна Банановая.

Фото: instagram

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