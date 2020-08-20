Настасья Самбурская призналась в комплексах из-за «некрасивых» ног: «Чувствуешь себя кузнечиком»

33-летняя Настасья Самбурская призналась, что у нее есть комплекс и он идет из детства. Оказалось, что она в подростковом возрасте не раз слышала, что с ее внешностью что-то не так — многим не нравились ее ноги.

«Расскажу вам об ужасе, с которым мне приходится жить. Думаю, у многих девчонок есть куча комплексов по поводу некоторых частей своего тела, вы не одиноки, даже у гордых пофигисток, как я, их масса!

Вот, тринадцатилетняя я, тянусь на верхнюю полку зачем-то, а мамина подруга, сидящая на кухне вдруг заявляет : "Худенькая-то худенькая, а целлюлит все равно есть!". Мне 13! Неокрепший мозг навеки вечные поселяет во мне комплекс того, что целлюлит — это просто смерть и ты не можешь жить полноценной жизнью, потому что это очень позорно, ведь у худеньких его быть не должно, а ты виновата, что у тебя есть! И все, я решила, что со стороны-то явно виднее», — эмоционально рассказала Настасья, добавив, что и ее брат как-то назвал ноги кривыми.

По словам Самбурской, она всю жизнь подбирает платья и сапоги нужной длины, чтобы не было видно ее ног.

«И вчера мужчина, который мне небезразличен, заявляет, пропуская меня вперед : "Ого! А у тебя ножки иксиком"», — добавила она, признавшись, что тоже прошлась по его «слабым местам», чтобы задеть и сконфузить.

«Ну достало меня это. Ну невозможно постоянно ходить и думать о ногах! Все это я к чему... Думайте, что говорите детям! Одно неверное слово о внешности может преследовать его всю жизнь и причинять страшный дискомфорт. Вот именно поэтому ты иногда завидуешь уверенности женщин, далеких от стандартов красоты, просто потому что им в детстве дали правильные установки и они себя чувствуют свободно, а ноги-то у тебя нормальные, но чувствуешь ты себя кузнечиком! Главное, что они на месте и что они ходят. У кого-то их вообще нет», — завершила рассказ актриса.

А вам нравится фигура Настасьи Самбурской? И как бороться с комплексами? Расскажите в комментариях.