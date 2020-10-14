Самбурская ответила хейтерам, обвинившим ее в высокомерном отношении к «бедным» мужчинам

Некоторые, как, например, продюсер Иосиф Пригожин, язвительно высказываются по этому поводу и обвиняют актрису в том, что она не умеет любить: "Я уверен, что она сказала, что никогда в жизни не выйдет замуж за пожарного, просто потому что она никого не любит, наверное, и ее так никогда не любили. Если ты человека любишь, то неважно, кто он — пожарный или дворник", — считает Пригожин. Другие присылают в директ артистки гневные тексты с пожеланиями смерти как ей,так и ее близким. Третьи же и вовсе считают, что Настасья "испытывает чувство превосходства над простыми людьми".

Сегодня артистка решила ответить критикам и опубликовала пост, в котором еще раз пояснила свою позицию: "Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного?А теперь главный вопрос -дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки - «дешевка» и т.д., которые сыпятся в моём аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье?...Где же ваше мужское начало и благородство, господа пожарные?! Я оставлю без комментариев мнения и суждения остальной массы неизвестных мне людей, жаждущих мимолётной известности... ровно как и публикации в СМИ, которые регулярно в погоне за аудиторией перевирают мои слова. PS: Мое мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений", - написала Настасья.