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Самбурская ответила хейтерам, обвинившим ее в высокомерном отношении к «бедным» мужчинам

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Настастья Самбурская

Фото: https://www.instagram.com/samburskaya/

Актриса сериала «Универ» снова оказалась в центре скандала. На днях девушка откровенно призналась, что не смогла бы выйти замуж за следователя или пожарного, потому что он не сможет обеспечить ей финансовую поддержку. Подписчики сразу же обвинили Настасью в высокомерии и лицемерии.

Уже несколько дней после громкого заявления о том, что расходы в семье должны делиться как минимум поровну Настасью Самбурскую атакуют хейтеры.

Некоторые, как, например, продюсер Иосиф Пригожин, язвительно высказываются по этому поводу и обвиняют актрису в том, что она не умеет любить: "Я уверен, что она сказала, что никогда в жизни не выйдет замуж за пожарного, просто потому что она никого не любит, наверное, и ее так никогда не любили. Если ты человека любишь, то неважно, кто он — пожарный или дворник", — считает Пригожин. Другие присылают в директ артистки гневные тексты с пожеланиями смерти как ей,так и ее близким. Третьи же и вовсе считают, что Настасья "испытывает чувство превосходства над простыми людьми".

Сегодня артистка решила ответить критикам и опубликовала пост, в котором еще раз пояснила свою позицию: "Вот он текст, послуживший толчком для очередной волны хейта в мой адрес. Где здесь высмеивание и превосходство с моей стороны? Где обесценивание профессии пожарного?А теперь главный вопрос -дает ли это право тем самым героям-пожарным, чьи добрые чувства я задела, на оскорбления в адрес, в первую очередь, девушки - «дешевка» и т.д., которые сыпятся в моём аккаунте? И присылать тексты с пожеланиями сгореть мне и всей моей семье?...Где же ваше мужское начало и благородство, господа пожарные?! Я оставлю без комментариев мнения и суждения остальной массы неизвестных мне людей, жаждущих мимолётной известности... ровно как и публикации в СМИ, которые регулярно в погоне за аудиторией перевирают мои слова. PS: Мое мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а мужчина осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений", - написала Настасья.

Фото и видео: Настасья Самбурская и Наталья Рудова

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