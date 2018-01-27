Настасья Самбурская дала отпор своему сталкеру
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30-летняя ведущая шоу «Ревизорро» заметила, что за ней и за съемочной группой уже два дня ездит один и тот же автомобиль, а в нем — незнакомый мужчина.
Настасья Самбурская никогда не отличалась робостью. Она может не только высказать все, что думает, в соцсетях, но и в реальной жизни за словом в карман не полезет. На днях во время съемок новых эпизодов шоу «Ревизорро» в Волгограде Настасья заметила, что за ней и за всей командой следует автомобиль, который ведет странный мужчина. На второй день девушка не выдержала...
«С какой целью вы нас преследуете?» — обратилась Самбурская к водителю, которого стала снимать на камеру своего телефона. Мужчина тоже включил съемку, но отвечал невнятно, и в конце концов уехал.
«Как и ожидалось, преследователь растерялся и не ожидал такого напора от своей «жертвы». Слежка прекратилась, но на всякий случай и номера машины (собственноручно содрала с них снег) и его внешность у меня сохранены. Дорогие мои, берегите себя!» — написала Настасья в своем микроблоге. Фолловеры поддержали актрису и телеведущую и похвалили ее за смелость.
Фото: Instagram