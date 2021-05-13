Наследный принц Италии передал титул внучке-блогеру в качестве подарка на 16-летие

84-летний наследный принц Италии Виктор Эммануил Савойский весьма удивил страну, заявив о передаче титула своей внучке Виттории. Это означает, что в случае его смерти девушка возглавит правящую династию. Стоит отметить, что принц является сыном последнего короля Италии, который был свергнут.

Девушка заявила, что это «лучший подарок, который мог бы сделать дедуля», и назвала это приятным сюрпризом. Приятным сюрприз стал не для всех – кое-кто из дальних родственников уже собирается это решение оспорить.

Выбор кандидатуры стал неожиданным для многих – ведь, в отличие от многих представительниц королевских семей, или по сравнению с той же принцессой Испании Леонор Виттория – начинающая модель, светская тусовщица и инстаблогер. Девушка живет в Париже и тусуется в самых модных клубах по всему миру, показывая свою жизнь подписчикам и периодически проводя излюбленные блогерами гивы.

Передачу титула уже прокомментировал отец Виттории в своем блоге:

«Наши дальние родственники из семьи Аоста надеялись, что им наконец-то перейдет титул, о котором они мечтали целых 150 лет. Ведь у меня не было сыновей, лишь дочь. Но теперь они сели в лужу и очень разозлились», с иронией заметил он.