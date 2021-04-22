Наследники Фоменко, Нагиева и Рыбина: как выглядят красавцы-сыновья российских звезд
Фото: Instagram/@basil_r_official
Мать молодого человека поздравила его с днем рождения в своем аккаунте. Голубкина выложила фото наследника, где он запечатлен совсем маленьким. Она написала в посте стихи Редьярда Киплинга «Посвящение сыну» на английском языке.
Иван решил пойти по стопам звездных родителей и стать артистом. Сейчас он выступает в составе группы Fckway, читает рэп. Поклонники Голубкиной и Фоменко думают, что парень похож на отца. Несмотря на то, что Николай расстался с Марией в 2008 году, он участвовал в воспитании наследника.
Фото: Instagram/@basil_r_official
Пользователи не перестают восхищаться еще одним из сыновей российских звезд - сыном Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. 22-летнего Василия сравнивают с молодым американским актером Джонни Деппом и непременно советуют идти в модельную карьеру. Когда мама время от времени публикует снимки Василия, они неизменно вызывают восторг у подписчиков. Рыбина-младшего интересует режиссура, он учится в МГИКе, активно занимается спортом и пишет песни.
Фото: Instagram/@matveylykov
Сын звезды «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова Матвей – один из самых симпатичных моделей. Мало того, в 2008 году он вошел в десятку популярнейших моделей-мужчин, получил контракты с мировыми брендами Gucci и Dior, а затем с модными домами Токио, Парижа, Милана и Лондона.
В модельный бизнес парень попал случайно, когда искал подработку в США. В 2015 году Матвей сыграл в фильме «Он - дракон», он женат на испанском дизайнере Джессике Стеренос.
Фото: Instagram/@lucas_portman
Голубоглазый сын-красавец супермодели русского происхождения Натальи Водяновой 19-летний Лукас Портман часто мелькает в ее блоге. Пока его больше интересует созданный Натальей фонд «Обнаженные сердца». Лукас принимает активное участие в благотворительной деятельности, а мама в шутку называет его своим приемником. Кроме того, Лукас недавно начал выпускать кроссовки своего бренда Fashion Baby XYZ (одна пара стоит около 300 долларов). Лукас пробует себя в качестве модели, в январе 2020 года он принял участие в показе Balmain.
Сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел играет в кино. В 2016 году Павла приглашали участвовать в модном показе Джорджио Армани, который приезжал в Москву на несколько дней и был восхищен внешностью актера.
Фото: Instagram/@lianashulginaa
Старший сын певицы Валерии Арсений Шульгин (22 года) часто появляется в новостях. Недавно у Арсения и его супруги Лианы родилась дочь Селин. Арсений блестящий пианист, музыкант и популярный видеоблогер.
За его плечами множество наград российских и международных конкурсов. В 17-летнем возрасте молодой человек дал сольный концерт на сцене большого зала Московской консерватории.
Фото: Instagram/@kirill_nagiev
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл настоящий мачо и один из самых привлекательных мужчин в отечественном кинематографе. Армия поклонниц у него появилась еще до съемок в нашумевшем фильме «Холоп» - актер исполнил роль Алексея Барчука. А уж после выхода комедии на экраны у Кирилла и вовсе нет отбоя от фанаток.
Фото: Instagram/@basil_r_official, Instagram/@matveylykov, Instagram/@lucas_portman, Instagram/@tabakov_pavel, Instagram/@lianashulginaa, Instagram/@kirill_nagiev
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