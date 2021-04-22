Наследники Фоменко, Нагиева и Рыбина: как выглядят красавцы-сыновья российских звезд

Сын звезды «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова Матвей – один из самых симпатичных моделей. Мало того, в 2008 году он вошел в десятку популярнейших моделей-мужчин, получил контракты с мировыми брендами Gucci и Dior, а затем с модными домами Токио, Парижа, Милана и Лондона.

В модельный бизнес парень попал случайно, когда искал подработку в США. В 2015 году Матвей сыграл в фильме «Он - дракон», он женат на испанском дизайнере Джессике Стеренос.