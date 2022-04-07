Наследники Бориса Грачевского обвели вокруг пальца его молодую вдову

С прошлого года киножурнал «Ералаш» работает без Бориса Грачевского. Напомним, что худрук скончался от коронавируса в январе 2021 года. С тех пор проектом занимается его партнер Аркадий Григорян. За 2021 год ООО «Ералаш» приумножило свои доходы, получив 21 млн рублей чистой прибыли, сообщает «Комсомольская правда».

После смерти Грачевского в бой за его наследство вступили дети и жены кинорежиссера. Вдова Бориса Екатерина Белоцерковская пыталась оспорить огромную долю Аркадия Григоряна. В ходе долгих разбирательств Екатерина отказалась от иска, так как Григорян предложил женщине решить вопрос мирно. Однако свои обещания Аркадий не сдержал и подал на Екатерину встречный иск, требуя с Белоцерковской 250 тысяч за судебные расходы.

«Да, мирного разрешения конфликта с Григоряном не случилось. Кроме того, была договоренность со старшими детьми Бориса Грачевского: Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца (общей стоимостью около 100 млн рублей), если Екатерина не будет бороться за «Ералаш». Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае что сделано, то сделано. Судиться за «Ералаш» вдова уже не будет», — рассказал адвокат Екатерины.

Выходит, что Аркадий Григорян и первая жена Грачевского разделят между собой основную часть многомиллионного бизнеса. Екатерина Белоцерковская с маленьким сыном остались практически ни с чем.