Наследнице британского престола принцессе Шарлотте исполняется 6 лет

Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская (полное имя принцессы) появилась на свет 2 мая в 2015 году в госпитале Святой Марии в Лондоне. Девочка является вторым ребенком для принца Уильяма и герцогини Кейт, и четвертая в очереди на британский престол, – после дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма и старшего брата Джорджа.

Правнучка королевы Елизаветы II должна была появиться на свет в середине апреля, но каждую неделю сроки сдвигались. Британская королевская семья и вся Англия ожидали рождения новой принцессы. По итогу, Шарлотта появилась на свет только 2 мая 2015 года, весом 3,7 кг. Герцогиня Кейт рожала в присутствии мужа. Сразу после появления на свет девочка получила право называться Её Королевское Высочество принцесса Шарлотта Кембриджская.

Крещение Ее Высочества прошло 5 июля 2015 года в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке. Близкие друзья и родственники родителей получили право быть крестными, в их числе племянница принцессы Дианы Джейн Феллоуз.

С сентября 2019 года Шарлотта поступила в школу Баттерси и учится там вместе со старшим братом Джорджем.