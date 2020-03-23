Наследница знаменитой империи Zara и одного из самых богатых людей в мире Марта Ортега родила дочь

Напомним, что в 2018 году Марта Ортега вышла замуж за модельного агента Карлоса Торретто. В 2019 году стало известно, что счастливые супруги ожидают пополнение в семье. Для Марты это второй ребенок: она воспитывает 6-летнего сына от первого брака с профессиональным наездником Серхио Альваресом Мойей. Ее нынешний супруг Карлос Торретта – успешный модельный агент и сын испанского модельера Роберто Торретты. Он работал в Нью-Йорке, где представлял интересы Адрианы Лимы, Кендалл Дженнер и других известных моделей. Роман Марты и Карлоса начался в середине 2016 года, а в ноябре 2018-го они поженились.