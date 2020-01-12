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«Наследница таланта!»: поклонники обсуждают «Миллион алых роз» в исполнении Лизы Галкиной

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Лиза Галкина

Фото: Instagram Максима Галкина

Алла Пугачева поздравила автора песни необычным образом.

12 января свой день рождения празднует один из самых известных композиторов на постсоветском пространстве Раймонд Паулс. Алла Пугачева, в репертуаре которой большое количество ставших легендарными песен на музыку Раймонда Вольдемаровича, поздравила маэстро необычным образом. Примадонна опубликовала в Instagram видео, как ее шестилетняя дочь Лиза исполняет «Миллион алых роз». «С Днём Рождения, Раймонд!!!» — лаконично подписала ролик Алла Борисовна.

«🎉🎉🎉🎉🎉👏👏👏💕😍💪», — выразил эмоции Валентин Юдашкин.

«Лапочка ❤️», — восхищается Яна Рудковская.

«Это нереально трогательно!🙏», — уверена Анастасия Волочкова.

«Лизочка — солнышко!❤️», — умиляется Игорь Николаев.

«Наследница таланта!», «Это не ребенок, а чудо какое-то❤️», «Лиза умничка», «Талантливая, воспитанная, красивая!!!», «Какая она волшебная», «Просто до слез», «Ох ты! Какой подарок для композитора», «Лучшее поздравление», «Это фантастически! Браво» — комментируют подписчики.

Больше о детях Аллы Пугачевой и Максима Галкина вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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