«Наследница таланта!»: поклонники обсуждают «Миллион алых роз» в исполнении Лизы Галкиной

12 января свой день рождения празднует один из самых известных композиторов на постсоветском пространстве Раймонд Паулс. Алла Пугачева, в репертуаре которой большое количество ставших легендарными песен на музыку Раймонда Вольдемаровича, поздравила маэстро необычным образом. Примадонна опубликовала в Instagram видео, как ее шестилетняя дочь Лиза исполняет «Миллион алых роз». «С Днём Рождения, Раймонд!!!» — лаконично подписала ролик Алла Борисовна.