«Наследница таланта!»: поклонники обсуждают «Миллион алых роз» в исполнении Лизы Галкиной
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Фото: Instagram Максима Галкина
12 января свой день рождения празднует один из самых известных композиторов на постсоветском пространстве Раймонд Паулс. Алла Пугачева, в репертуаре которой большое количество ставших легендарными песен на музыку Раймонда Вольдемаровича, поздравила маэстро необычным образом. Примадонна опубликовала в Instagram видео, как ее шестилетняя дочь Лиза исполняет «Миллион алых роз». «С Днём Рождения, Раймонд!!!» — лаконично подписала ролик Алла Борисовна.
«🎉🎉🎉🎉🎉👏👏👏💕😍💪», — выразил эмоции Валентин Юдашкин.
«Лапочка ❤️», — восхищается Яна Рудковская.
«Это нереально трогательно!🙏», — уверена Анастасия Волочкова.
«Лизочка — солнышко!❤️», — умиляется Игорь Николаев.
«Наследница таланта!», «Это не ребенок, а чудо какое-то❤️», «Лиза умничка», «Талантливая, воспитанная, красивая!!!», «Какая она волшебная», «Просто до слез», «Ох ты! Какой подарок для композитора», «Лучшее поздравление», «Это фантастически! Браво» — комментируют подписчики.
Больше о детях Аллы Пугачевой и Максима Галкина вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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