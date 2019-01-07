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«Нашла любимое место на Земле»: Анастасия Волочкова переезжает на Мальдивы?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова

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42-летняя Анастасия Волочкова сделала объявление в своем микроблоге.

Сразу после встречи Нового года Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы. Причем балерине там настолько нравится, что она не намерена возвращаться в Россию после отпуска. Похоже, бывшая прима Большого театра решила остаться жить на островах.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах... И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — написала Анастасия в личном микроблоге и сообщила то же самое в коротком видеоролике.

Это заявление Анастасии можно было бы принять за шутку, однако в своем высказывании балерина была вполне серьезна, что доказала уже в следующем посте. Оказалось, что звезда уже начала поиск новой школы для своей дочки Ариадны. Впрочем, далеко не все поклонники поверили Анастасии — в конце концов, в России живет и работает также и новый возлюбленный балерины, которого она пока скрывает.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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