«Нашла любимое место на Земле»: Анастасия Волочкова переезжает на Мальдивы?

Сразу после встречи Нового года Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы. Причем балерине там настолько нравится, что она не намерена возвращаться в Россию после отпуска. Похоже, бывшая прима Большого театра решила остаться жить на островах.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах... И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — написала Анастасия в личном микроблоге и сообщила то же самое в коротком видеоролике.