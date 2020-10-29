«Нашла джигиту подходящего коня»: Анастасия Решетова нашла транспорт для Ратика на курорте

На нем видео, что малыш пришел в восторг от коня – ребенок радуется и тянет к нему ручки. Сама Анастасия тоже выглядит счастливой – как неоднократно отмечали ее подписчики, после родов девушка очень похорошела. Маленький же Ратмир снова покорил сердца всех, кто подписан на Instagram его мамы.

«А себе принца на белом?», «Боже, вы ещё краше с ребенком, сама нежность и чистая красота», «Смотреть одно удовольствие», «Какой он милашный», «Кайф смотреть на этого малыша», «Какой он у вас сладкий», «Милашик такой», «Какие вы молодцы», – восторженно пишут поклонники.

Иронично, что совсем недавно Решетова в сториз опубликовала фотографию Ратика с машинкой, и намекнула папе-Тимати, что сыну уже требуется личный транспорт.