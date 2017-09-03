Артистка поделилась милыми совместными фотографиями малышей.

На днях Алла Пугачева вместе с близняшками Лизой и Гарри вернулась из Юрмалы домой, в свой замок в деревне «Грязь». Похоже, приезду Примадонны и малышей был бесконечно рад не только ее муж Максим Галкин, но и остальные родственники.

Так, например, пятилетняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия очень соскучилась по Лизе и Гарри. Трогательную встречу детей спустя месяцы разлуки показала сама певица, опубликовав в своем блоге несколько милых снимков.