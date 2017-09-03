Артистка поделилась милыми совместными фотографиями малышей.

На днях Алла Пугачева вместе с близняшками Лизой и Гарри вернулась из Юрмалы домой, в свой замок в деревне «Грязь». Похоже, приезду Примадонны и малышей был бесконечно рад не только ее муж Максим Галкин, но и остальные родственники.

Так, например, пятилетняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия очень соскучилась по Лизе и Гарри. Трогательную встречу детей спустя месяцы разлуки показала сама певица, опубликовав в своем блоге несколько милых снимков.

Поклонники звездного семейства остались в восторге от редких совместных кадров малышей, отметив, что знаменитым родителям растет достойная смена: «Славные и милые ребятки! Хорошенькие!», «Точно три мушкетера. Суперские детки в суперских семьях.», «Такие милые)», «Очень трогательная фотография!», «Смена растет!», «Словно не виделись 100 лет! Такие тёплые объятия!», «Клавуся и внучатые племянники, такие красатулики».

Фото: instagram