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«Наши отношения проверены временем»: Волочкова спровоцировала разговоры о скорой свадьбе с Басковым и похвасталась подарком от него

Поклонники Анастасии Волочковой обсуждают загадочное послание балерины.

Несколько часов назад в блоге 42-летней Анастасии Волочковой появился пост, который произвел эффект разорвавшейся бомбы в комментариях. Подписчики и СМИ обсуждают заявление балерины о скорой свадьбе с Николаем Басковым.

«Наши отношения с Колей проверены временем... Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги подарок Николая», — написала она под фотографией с артистом.

«На Лопыревой больше не женится он?!», «Колян вроде уже "женился" на всех мисс Вселенной ...тут то что делать? Ниже некуда», «А как же любимый Миша???», «Мне одной интересно,что же Настя такое употребляет от чего ее так штырит такое писать? Нормальный, адекватный человек такое вряд ли напишет», «Чушь, полная чушь», «Настя специально Вас разводит. Пока про нее говорят, она жива», — обсуждают шокированные подписчики.

«Я думаю, она имеет ввиду, что Колян на ее свадьбе с ее любимым 😂 мужчиной будет тамадой....», — предполагают некоторые из них, уповая на мастерство слога танцовщицы.

Поговаривают также, что Николай ответил Анастасии: «Конечно, будет, но у каждого своя», — но на данный момент этот комментарий удален. «Не беспокойтесь, мы все поняли правильно», «Просто убил своим комментарием», «Николай, спасибо что пояснили. А то я думала, что Вы на Волочковой женитесь», — отвечают ему подписчики.

А как считаете вы? Нравится ли вам эта пара? Быть свадьбе?

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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