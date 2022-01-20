Нашелся предполагаемый сын Александра Абдулова — кто он и как выглядит сейчас

Бывшая сожительница Александра Абдулова Виктория Лановская рассказала прессе, что нашла в кармане пиджака актера фото малыша, на обратной стороне была выведена надпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Тогда журналисты «КП» попросили дать о себе знать человека, который узнает себя на снимке. И предполагаемый сын Абдулова нашелся. Им оказался Александр Коваль, рожденный 20 июля 1987 года. В его свидетельстве о рождении в граф «Отец» стоит прочерк, сообщает «Комсомольская правда».

34-летний мужчина признался, что всю жизнь понятия не имел, кто его отец. Эта тема для мамы всегда была больной. На все вопросы взрослеющего сына она отвечала, что не знает, где живет отец ее мальчика.

Александр Коваль родился в Казахстане, но недавно перебрался в Москву, чтобы заниматься творчеством. В интервью он рассказал, что его всегда тянуло к сцене, а узнав, кто может оказаться его отцом, все встало на свои места.