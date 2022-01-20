Нашелся предполагаемый сын Александра Абдулова — кто он и как выглядит сейчас
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Фото: Igor Gnevashev/ Global Look press
Бывшая сожительница Александра Абдулова Виктория Лановская рассказала прессе, что нашла в кармане пиджака актера фото малыша, на обратной стороне была выведена надпись: «Саша, это твой сын. Оля».
Тогда журналисты «КП» попросили дать о себе знать человека, который узнает себя на снимке. И предполагаемый сын Абдулова нашелся. Им оказался Александр Коваль, рожденный 20 июля 1987 года. В его свидетельстве о рождении в граф «Отец» стоит прочерк, сообщает «Комсомольская правда».
34-летний мужчина признался, что всю жизнь понятия не имел, кто его отец. Эта тема для мамы всегда была больной. На все вопросы взрослеющего сына она отвечала, что не знает, где живет отец ее мальчика.
Александр Коваль родился в Казахстане, но недавно перебрался в Москву, чтобы заниматься творчеством. В интервью он рассказал, что его всегда тянуло к сцене, а узнав, кто может оказаться его отцом, все встало на свои места.
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
И когда правда стала вскрываться, Ольга Коваль призналась сыну, что у нее был быстротечный роман с Абдуловым в 1986-м, когда он снимался в фильме «Десять негритят». По словам женщины, работавшей на киностудии швеей, все быстро закончилось, а в следующем году у нее родился сын.
Ожидая ребенка, Коваль в нескольких телеграммах сообщала актеру о своем положении, но ответа не получала. Когда мальчику было два года, отправила ему то самое фото, которое Абдулов годы хранил. Но он так ни разу и не вышел с ней на связь и сына не видел.
Александр Коваль готов сдать тест ДНК. Но так как его предполагаемого отца уже нет в живых, тест он может пройти только к ровной сестрой, Женей Абдуловой.
В семье актера не знали, что у него был внебрачный ребенок. Но коллеги актера признались, что для них это не было тайной.
«Фотографию мальчишки я видел давно, году в 1997-м. Мне ее показал сам Александр Гаврилович. На одном из мероприятий мы засиделись допоздна. Он стал спрашивать меня про детей, а потом сообщил, что у него есть сын, и показал это фото, рассказал журналистам актер Марк Горонок. — Видно было, что ситуация его гложет. Почему он так и не встретился с сыном, я не знаю».
Фото, которое нашли у Абдулова, и фото, предоставленные его сыном, сравнил криминалист Олег Верижников. «Безусловно, на всех снимках один и тот же ребенок. И я не вижу признаков того, что фото редактировали», — вынес он вердикт.
Окончательное родство двух Александров — Абдулова и Коваля — установит тест ДНК, если на него согласятся вдова актера Юлия и ее дочь Женя.
Напомним, актер был женат дважды. С первой супругой Ириной Алферовой у него общих детей не было, но Абдулов как родную растил дочь жены Ксению Алферову. Вторая супруга родила артисту долгожданную кровную дочь. Но радостью отцовства Александр Абдулов наслаждался недолго. Вскоре после появления девочки на свет он скончался.
Фото: Gennadii Usoev, Igor Gnevashev, Mikola Gnisyuk, Russian Look/ Global Look press, кадры фильмов