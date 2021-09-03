«Наша» Бриджит Бардо и 80-летний молодой отец: как стартовал 4-й сезон шоу «Голос 60+»

Согласно еще одной тенденции, участниками проекта становятся люди с невероятными судьбами: блестящий артист Николай Дятчин, к которому повернулись все члены жюри, стал отцом в 80 лет. Сегодня уже 6-летний сын всем сердцем болел за папу.

В восторге от нового опыта были и наставники. Например, Лайма Вайкуле повернулась, как только первая участница, Любовь Воробьева, начала петь свою песню «О морском дьяволе». Российская звезда сразу же призналась, что ей так было интересно посмотреть на участницу, что она не удержалась и боится теперь, как бы из любопытства она не поворачивалась на каждого конкурсанта.