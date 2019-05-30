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«Наш светлячок»: Мария Кравцова трогательно поздравила сына с днем рождения

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я выбрал вместо рекламы.
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Марика поздравила сына с днем рождения

Фото: Instagram
Маленькому Акиму исполнилось пять лет.

Говорят, что уместить все свои чувства и эмоции в текст невозможно: столько слов для выражения своих ощущений еще не придумано. Однако 34-летняя Мария Кравцова может с этим поспорить: она передала всю любовь и нежность мира в поздравлении своему сыну с днем рождения.

Маленькому Акиму исполнилось пять лет, но Марика описывает его уже не по годам мудрым и серьезным человеком, который также остается нежным и ранимым юным мальчиком.

«Мой маленький мужчина, ты меняешься каждый день, а вместе с тобой меняюсь и я. До сих пор ты иногда прибегаешь ко мне ночью, когда тебе страшно. И под утро всегда – просто пообниматься. До сих пор просишь подуть на ранку и веришь в то, что боль исчезает именно так. И все еще держишь меня за руку, когда мы идем по улице. И у нас даже есть свой секретный язык», — откровенничает Кравцова в публикации, рассказывая милые подробности о теплых взаимоотношениях между ней и пятилетним Акимом (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Она вспоминает, как они вместе читают перед сном книжки, а после засыпают вместе.

«С днем рождения, сынок! Больше всего на свете мы с папой хотим, чтобы ты вырос счастливым человеком. И мы сделаем все возможное и даже невозможное для этого. Наш светлячок, мы так любим тебя! Уверена, ты это знаешь», — завершает свою мысль счастливая Марика.

Сотни подписчиков поздравили юного Акима с днем рождения и восхитились сильными материнскими чувствами Кравцовой: «С Днем Рождения Вашего сыночка и Вас! Пусть он будет здоров и счастлив и все его мечты исполняются», «Материнские чувства! Поздравляю!», «Акимулю с днем рождения! Желаю всего самого хорошего и светлого!».

Не осталась в стороне и Наталья Подольская.

«Какие сладкие и понятные слова! Поздравляю», — прокомментировала запись певица, которая сама недавно стала матерью: в июне 2015 года Подольская родила сына от Владимира Преснякова. Маленького мальчика назвали Артемием.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube / Pravda

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