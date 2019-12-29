«Наш первый танец»: Виктория Лопырева поделилась трогательным свадебным видео

Некоторое время назад 36-летняя Виктория Лопырева огорошила поклонников новостью о своей свадьбе — модель и ее возлюбленный Игорь Булатов узаконили отношения в одном из московских загсов. Несмотря на то, что пышное празднование еще в планах у Виктории и Игоря, свой первый танец они исполнили в кругу друзей. В блоге Лопыревой появилось нежное видео вальса, который они станцевали под аккомпанемент ее давнего друга Михаила Грушевского: «Кажется, ещё вчера, мы танцевали наш «первый танец молодых» 👰🏼🔥🤵🏻под любимый #вальсбостон в исполнении нашего друга @grushevskiymikhail».