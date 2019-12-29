«Наш первый танец»: Виктория Лопырева поделилась трогательным свадебным видео
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Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Некоторое время назад 36-летняя Виктория Лопырева огорошила поклонников новостью о своей свадьбе — модель и ее возлюбленный Игорь Булатов узаконили отношения в одном из московских загсов. Несмотря на то, что пышное празднование еще в планах у Виктории и Игоря, свой первый танец они исполнили в кругу друзей. В блоге Лопыревой появилось нежное видео вальса, который они станцевали под аккомпанемент ее давнего друга Михаила Грушевского: «Кажется, ещё вчера, мы танцевали наш «первый танец молодых» 👰🏼🔥🤵🏻под любимый #вальсбостон в исполнении нашего друга @grushevskiymikhail».
«Моя красавица, спасибо за твоё тепло и давнюю крепкую дружбу!!! Обнимаю твою семью!» — ответил блондинке «аккомпаниатор».
Фолловеры осыпали Викторию восхищенными эмодзи и комментариями: «Вы очень красивые и счастливые вместе», «Как же кайфово, когда любовь», «Поздравляю, дорогая V ❤️ пусть только счастье будет впереди», «Самая красивая Викуля!!! И прекрасная пара», «Вы потрясающе красивая», «Самая красивая невеста в мире😘», «Какая интеллигентная свадьба», «Какая вы красивая, успешная и замечательная», «Вик, вы такие настоящие!! 😘 😘 😘 😘 Счастья безмерного вам!!!!!!».
Напомним, у Виктории Лопыревой и Игоря Булатова есть сын Марк Лионель, который родился в феврале 2019 года. Для модели малыш стал первенцем, у ее супруга есть двое детей от предыдущего брака.
Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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