passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Наш первый танец»: Виктория Лопырева поделилась трогательным свадебным видео

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

Модель показала свой первый танец с новоиспеченным супругом.

Некоторое время назад 36-летняя Виктория Лопырева огорошила поклонников новостью о своей свадьбе — модель и ее возлюбленный Игорь Булатов узаконили отношения в одном из московских загсов. Несмотря на то, что пышное празднование еще в планах у Виктории и Игоря, свой первый танец они исполнили в кругу друзей. В блоге Лопыревой появилось нежное видео вальса, который они станцевали под аккомпанемент ее давнего друга Михаила Грушевского: «Кажется, ещё вчера, мы танцевали наш «первый танец молодых» 👰🏼🔥🤵🏻под любимый #вальсбостон в исполнении нашего друга @grushevskiymikhail».

«Моя красавица, спасибо за твоё тепло и давнюю крепкую дружбу!!! Обнимаю твою семью!» — ответил блондинке «аккомпаниатор».

Фолловеры осыпали Викторию восхищенными эмодзи и комментариями: «Вы очень красивые и счастливые вместе», «Как же кайфово, когда любовь», «Поздравляю, дорогая V ❤️ пусть только счастье будет впереди», «Самая красивая Викуля!!! И прекрасная пара», «Вы потрясающе красивая», «Самая красивая невеста в мире😘», «Какая интеллигентная свадьба», «Какая вы красивая, успешная и замечательная», «Вик, вы такие настоящие!! 😘 😘 😘 😘 Счастья безмерного вам!!!!!!».

Напомним, у Виктории Лопыревой и Игоря Булатова есть сын Марк Лионель, который родился в феврале 2019 года. Для модели малыш стал первенцем, у ее супруга есть двое детей от предыдущего брака.

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!