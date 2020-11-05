«Наш лучик света»: Виктория Лопырева на фоне слухов о расставании с мужем показала семейную идиллию

«Путь всевышний благословит малыша и всю семью», «Идиллия. Каким влюбленным и нежным взглядом вы смотрите друг на друга! Очень рад за вашу прекрасную семью. Счастья и радости вам!», «Виктория, с праздником Марка Лео и всю вашу семью волшебную», «Поздравляем сладкого мальчика. Крепкого здоровья ему и больших побед», «Какая милая семья», — прокомментировали подписчики Виктории.

На вопрос, на кого больше похож Марк Лионель, Виктория ответила: «Когда серьезный — чистый папа, когда улыбается — копия я».

Сын Виктории и Игоря родился в феврале 2019-го. А вскоре после этого Лопырева призналась, что они с Булатовым поженились. «Окольцевали», — радостно сообщила она. Церемония была скромной в узком кругу друзей и родных. «У меня не было времени подготовить шикарную свадьбу. Займусь этим позже и приглашу друзей со всего мира», — рассказывала молодая мать и новоиспеченная жена.

Скептики же вставляли свои пять копеек в историю любви Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. До того как жениться на модели Булатов состоял в браке с дочерью строительного магната Самвела Карапетяна Татой, которая родила от него двоих детей. И недоброжелатели твердили, что, как только у Булатова закончатся деньги, Лопырева уйдет от него. В последние недели пошли слухи, что это случилось. Но теперь Виктория расставила все точки над i, показав семейную идиллию.