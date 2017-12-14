Сегодня младшей дочке Веры Брежневой, Саре Киперман, исполнилось 8 лет. По этому радостному случаю родные поздравили девочку в соцсетях.

В 2006-м Вера Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, а 3 года спустя родила ему дочь Сару. С тех пор много воды утекло: сегодня супруги давно разведены, Вера счастлива в браке с продюсером и композитором Константином Меладзе, а ее младшей дочке исполнилось уже восемь лет.

Девочка проводит много времени и с мамой, и со старшей сестрой Соней, которая, разумеется, поздравила ее в своем Instagram и поделилась с фолловерами новыми милыми снимками с именниницей.

«8 лет назад на свет появилась ты, наш маленький ангел, благословивший нашу семью. И с тех пор у нас было столько запомнившихся моментов… Смотреть, как ты растешь, и иметь возможность чему-то тебя учить — лучшее, что я сделала в жизни. С днем рождения, Сара», — написала Соня Киперман.