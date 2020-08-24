passion.ru

«Нас били, душили, издевались»: Пэрис Хилтон пережила насилие в юности

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Пэрис Хилтон

Фото: Youtube Originals/Globallookpress

Наследница известной фамилии рассказала, как над ней издевались в частном учебном заведении.

Зачастую кажется, что судьба детишек из очень обеспеченных семей должна складываться по позитивному сценарию - забота в детстве, хорошие учебные заведения, отличная почва для старта карьеры. Возможно поэтому откровения наследницы многомиллионного состояния Пэрис Хилтон так удивили мир.

14 сентября на YouTube-канале известной блондинки выйдет в эфир документальный фильм This Is Paris, в анонсе которого она рассказала о своей жизни в школе-интернате Provo Canyon School в Юте, куда она попала в конце 1990-х. «Глядя на то, кем я являюсь, люди думают, что все в моей жизни давалось мне легко. Поэтому я хочу рассказать правду», - сообщила Пэрис.

Известная на весь мир тусовщица долгое время жила в атмосфере строгости. Строгий нрав родителей и царящие в семье правила возбудили бунт у подростка, коим являлась Пэрис. Не справившись с характером 17-летней на тот момент дочери, родители отправили ее в школу-интернат, где блондинка провела 11 месяцев.

«Уроки в этой школе не были в приоритете», - подчеркнула Пэрис, описывая происходящее в учебном заведении. Оказалось, что юную воспитанницу там били, морально издевались над ней, разговаривали грубо.

«Это были непрерывные пытки. Сотрудники заведения говорили ужасные вещи. Они заставляли меня плохо относиться к себе, издевались. К нам применялось физическое насилие, сотрудники били и душили нас. Они планировали держать нас в трахе, чтобы мы охотнее слушались их», - вспоминает наследнца известного семейства.

Особо провинившихся сажали в «одиночную камеру», в которой те могли провести почти сутки. «Я чувствовала себя заключенной и ненавидела эту жизнь», - подытожила известная блондинка.

Фото и видео: Globallookpress

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!