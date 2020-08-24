«Нас били, душили, издевались»: Пэрис Хилтон пережила насилие в юности
Фото: Youtube Originals/Globallookpress
Зачастую кажется, что судьба детишек из очень обеспеченных семей должна складываться по позитивному сценарию - забота в детстве, хорошие учебные заведения, отличная почва для старта карьеры. Возможно поэтому откровения наследницы многомиллионного состояния Пэрис Хилтон так удивили мир.
14 сентября на YouTube-канале известной блондинки выйдет в эфир документальный фильм This Is Paris, в анонсе которого она рассказала о своей жизни в школе-интернате Provo Canyon School в Юте, куда она попала в конце 1990-х. «Глядя на то, кем я являюсь, люди думают, что все в моей жизни давалось мне легко. Поэтому я хочу рассказать правду», - сообщила Пэрис.
Известная на весь мир тусовщица долгое время жила в атмосфере строгости. Строгий нрав родителей и царящие в семье правила возбудили бунт у подростка, коим являлась Пэрис. Не справившись с характером 17-летней на тот момент дочери, родители отправили ее в школу-интернат, где блондинка провела 11 месяцев.
«Уроки в этой школе не были в приоритете», - подчеркнула Пэрис, описывая происходящее в учебном заведении. Оказалось, что юную воспитанницу там били, морально издевались над ней, разговаривали грубо.
«Это были непрерывные пытки. Сотрудники заведения говорили ужасные вещи. Они заставляли меня плохо относиться к себе, издевались. К нам применялось физическое насилие, сотрудники били и душили нас. Они планировали держать нас в трахе, чтобы мы охотнее слушались их», - вспоминает наследнца известного семейства.
Особо провинившихся сажали в «одиночную камеру», в которой те могли провести почти сутки. «Я чувствовала себя заключенной и ненавидела эту жизнь», - подытожила известная блондинка.
Фото и видео: Globallookpress
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