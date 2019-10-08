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Наряд с декольте, любимый рядом и звездные гости: звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отметила 30-летие

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Слайд, который
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Дакота Джонсон

Фото: EAST NEWS

Праздничная вечеринка прошла в Малибу.

Звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отметила 30-й день рождения. Среди приглашенных на праздник друзей был бойфренд актрисы Крис Мартин и его экс-жена Гвинет Пэлтроу, мама именинницы Мелани Гриффит, Кейт Хадсон, Майли Сайрус и другие знаменитости.

Дакота Джонсон и Крис Мартин

О том, как проходила вечеринка голливудской актрисы, рассказало издание Daily Mail, которое опубликовало и фотографии с праздника. Для дня рождения Дакота Джонсон выбрала одежду, в которой могла танцевать всю ночь напролет: белый комбинезон с глубоким декольте и босоножки на каблуках.

Дакота отметила праздник в компании бывшей жены своего возлюбленного Гвинет Пэлтроу и их общего сына. Звезда «Влюбленного Шекспира» одной из первых поздравила Джонсон с 30-летием, отметив в Instagram, что Дакота – настоящее сокровище.

После развода в 2014 году Гвинет и Крис поддерживают хорошие отношения. Роман Дакоты и солиста группы Coldplay начался в 2017-м. Бывшая и нынешняя возлюбленные музыканта по-настоящему подружились, хотя знакомы были давно.

В издание People со ссылкой на свой источник рассказал, что Гвинет усердно работала над тем, чтобы ввести Дакоту в свою семью, она даже предлагала ей присоединиться к семейным каникулам. Летом 2019 года Дакота и Крис расстались, но их помирила Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу (слева) и Дакота Джонсон (справа), 2014 год

Фото: Getty Images

Напомним, Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин были женаты 13 лет, у них есть двое детей – дочь Эппл и сын Мозес. Гвинет Сейчас замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком.

Дакота Джонсон до начала романа с Крисом встречалась с актером Джорданом Мастерсоном, а после - с музыкантом и моделью Мэттью Хитом.

Фото: East News, Getty Images, Kinopoisk.ru

Видео: eltrece

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