Наряд с декольте, любимый рядом и звездные гости: звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отметила 30-летие

О том, как проходила вечеринка голливудской актрисы, рассказало издание Daily Mail, которое опубликовало и фотографии с праздника. Для дня рождения Дакота Джонсон выбрала одежду, в которой могла танцевать всю ночь напролет: белый комбинезон с глубоким декольте и босоножки на каблуках.

Дакота отметила праздник в компании бывшей жены своего возлюбленного Гвинет Пэлтроу и их общего сына. Звезда «Влюбленного Шекспира» одной из первых поздравила Джонсон с 30-летием, отметив в Instagram, что Дакота – настоящее сокровище.