Наряд с декольте, любимый рядом и звездные гости: звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отметила 30-летие
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Фото: EAST NEWS
Звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отметила 30-й день рождения. Среди приглашенных на праздник друзей был бойфренд актрисы Крис Мартин и его экс-жена Гвинет Пэлтроу, мама именинницы Мелани Гриффит, Кейт Хадсон, Майли Сайрус и другие знаменитости.
О том, как проходила вечеринка голливудской актрисы, рассказало издание Daily Mail, которое опубликовало и фотографии с праздника. Для дня рождения Дакота Джонсон выбрала одежду, в которой могла танцевать всю ночь напролет: белый комбинезон с глубоким декольте и босоножки на каблуках.
Дакота отметила праздник в компании бывшей жены своего возлюбленного Гвинет Пэлтроу и их общего сына. Звезда «Влюбленного Шекспира» одной из первых поздравила Джонсон с 30-летием, отметив в Instagram, что Дакота – настоящее сокровище.
После развода в 2014 году Гвинет и Крис поддерживают хорошие отношения. Роман Дакоты и солиста группы Coldplay начался в 2017-м. Бывшая и нынешняя возлюбленные музыканта по-настоящему подружились, хотя знакомы были давно.
В издание People со ссылкой на свой источник рассказал, что Гвинет усердно работала над тем, чтобы ввести Дакоту в свою семью, она даже предлагала ей присоединиться к семейным каникулам. Летом 2019 года Дакота и Крис расстались, но их помирила Пэлтроу.
Фото: Getty Images
Напомним, Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин были женаты 13 лет, у них есть двое детей – дочь Эппл и сын Мозес. Гвинет Сейчас замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком.
Дакота Джонсон до начала романа с Крисом встречалась с актером Джорданом Мастерсоном, а после - с музыкантом и моделью Мэттью Хитом.
Фото: East News, Getty Images, Kinopoisk.ru
Видео: eltrece
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