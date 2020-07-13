Наряд ковбоя, кружевное белье: певица Зара зажигательно станцевала в необычном образе
Фото: www.instagram.com/zara_music/
Певица Зара опубликовала на своей странице в социальной сети видео, которое порадовало и одновременно удивило ее фанатов. В кадре артистка зажигательно танцует в ковбойской шляпе, жилетке с бахромой в том же стиле и бежевом кружевном белье под ней.
«Заряжаю вас, мои хорошие, на отличное настроение! Ваша Зара», — подписала она ролик.
«Красавица наша», «Необычно», «Красотка», «Зара, я не ожидал, что ты можешь дать фору Шакире», «Позитивчик», «Какой привлекательный ковбой», «Неожиданно. Я привыкла к Заре в другом образе», «Вам нужно попробовать в индийских фильмах сняться, ваша мимика может передавать все чувства», «Крутая», «Ты супер», «Огонь», «Талантливый человек талантлив во всем», «Красоточка», «Люблю», «Доброе утро, дорогая! Какой хороший заряд на весь день!», «Секси-ковбой», — посыпались комплименты в адрес Зары.
А в каком образе вам больше нравится Зара: в элегантном или таком дерзком?
Фото и видео: Instagram Зары
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