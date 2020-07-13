Наряд ковбоя, кружевное белье: певица Зара зажигательно станцевала в необычном образе

Певица Зара опубликовала на своей странице в социальной сети видео, которое порадовало и одновременно удивило ее фанатов. В кадре артистка зажигательно танцует в ковбойской шляпе, жилетке с бахромой в том же стиле и бежевом кружевном белье под ней.

«Заряжаю вас, мои хорошие, на отличное настроение! Ваша Зара», — подписала она ролик.