Нарушил молчание: Машков впервые высказался об отрекшейся от него дочери

Актер и режиссер Владимир Машков высказался по поводу выходки своей дочери Марии, которая публично послала его по известному адресу. Актриса, много лет проживающая в США, позволила себе лишнее, позабыв, что именно благодаря знаменитому отцу она чего-то добилась в жизни.

Режиссер несколько дней держал паузу и, видимо, обдумывал, как объяснить столь фееричное поведение наследницы. Ответа, судя по всему, он так и не нашел, поэтому лишь лаконично озвучил свою позицию. Машков прилетел на фестиваль в Крым, где и попал в поле зрения любопытных журналистов. На каверзные вопросы о выходке дочери знаменитость отреагировала весьма однозначно.

«Мне не хотелось бы об этом говорить», — нарушил молчание Владимир Машков. При этом он не стал вдаваться в подробности и развивать дальше тему.