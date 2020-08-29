passion.ru

Народный артист СССР Владимир Андреев умер на 91 году жизни

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Владимир Андреев на открытии театра «Современник» после реконструкции

Фото: Globallookpress/© Genrietta Peryan

Печальную новость сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Точная причина смерти актера пока не определена, но Заславский рассказал, что Андреев страдал от ишемической болезни сердца.

«Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца», — поведал ректор ГИТИСа.

Прощание со знаменитым актером намечено на первые числа сентября. Его планируется провести в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. С 2012 года Андреев был его президентом. Организацию церемонии прощания и похорон взяли на себя коллеги мэтра.

Владимир Андреев мечтал связать свою жизнь с театром с ранних лет. После Великой Отечественной войны он окончил ГИТИС и поступил на службу в Московский драмтеатр имени Ермоловой, главным режиссером которого стал впоследствии. Андреев многократный лауреат отечественных театральных премий и обладатель государственных наград. Актеру и режиссеру было 90 лет.

Фото: Globallookpress

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!