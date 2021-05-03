Народный артист Олег Вавилов попал в реанимацию

71-летнего народного артиста Олега Вавилова экстренно госпитализировали из московского Театра сатиры. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас Вавилов находится в реанимации. Предположительно, его доставили с ишемической атакой сердца. Кроме того, у актера отмечаются нарушения речи.

Как рассказали коллеги артиста, проблемы начались во время спектакля «Хомо Эректус» в Театре сатиры.

«У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы», — рассказал изданию 360 актер Юрий Васильев.

Позже речь вернулась к актеру, но не полностью — он с трудом произносил некоторые реплики

«Мы доиграли спектакль, и его отвели в комнату отдыха, где были врачи скорой», — отметил коллега Вавилова.