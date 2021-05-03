Народный артист Олег Вавилов попал в реанимацию
Фото: Global Look Press
71-летнего народного артиста Олега Вавилова экстренно госпитализировали из московского Театра сатиры. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сейчас Вавилов находится в реанимации. Предположительно, его доставили с ишемической атакой сердца. Кроме того, у актера отмечаются нарушения речи.
Как рассказали коллеги артиста, проблемы начались во время спектакля «Хомо Эректус» в Театре сатиры.
«У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы», — рассказал изданию 360 актер Юрий Васильев.
Позже речь вернулась к актеру, но не полностью — он с трудом произносил некоторые реплики
«Мы доиграли спектакль, и его отвели в комнату отдыха, где были врачи скорой», — отметил коллега Вавилова.
Фото: Global Look Press, Wikimedia.commons
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