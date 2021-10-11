Народная артистка Светлана Мизери умерла на 89-м году жизни

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», — говорится в сообщении.

Светлана Мизери в 1955 году закончила Школу-студию МХАТ и служила в театрах: МХАТ им. М. Горького, «Современнике», Московском академическом театре им. Вл. Маяковского, театре им. Пушкина, а в 1990 году перешла в «Сопричастность».

Актриса снималась в картинах: «Под каштанами Праги», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Объективные обстоятельства» и других.

Светлана была трижды замужем. Первым супругом звезды был известный актер Игорь Кваша. Во второй раз актриса вышла замуж за народного артиста Михаила Зимина, от которого родила дочь Марию. А с третьим супругом Игорем Сиренко Светлана прожила вплоть до его смерти в июне этого года.