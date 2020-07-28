Наргиз Закирова прокомментировала смерть бывшего мужа: «Мне безумно больно осознавать это»

«Сегодня ушел из жизни мой первый муж — Руслан. Мне безумно больно осознавать это. Я скорблю. Благодарю всех за отметки в постах , с принесёнными вами соболезнованиями. Положа руку на сердце, не стала бы и этот пост выкладывать, так как чья-либо смерть — это не повод для пиара ! Людей же пытающихся нажиться таким образом на трагедиях и смертях - презираю ! Посему, убедительная просьба — не ждать от меня никаких комментариев и пояснений. Это так же касается моей мамы, находящейся в Нью- Йорке, которой уже оборвали телефоны , журналисты. Это наше горе и как мы будем справляться с ним, тоже наше — внутрисемейное дело. Понимаю, что нынче большинство известностей , с превеликим удовольствием свершили бы на этом круготелевизонное путешествие по каналам , с сериями и сюжетами , длинною в вечность. Я же , в их число не вхожу. Моя личная жизнь не продаётся и не покупается! И конечно же есть у меня много сокровенных ценностей , знать о которых вам, совсем не обязательно. Благодарю за понимание», — написала она в блоге.

Фото и видео: Instagram

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