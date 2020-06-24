Нарастившая волосы Дарья Мельникова устроила фотосессию на природе и собрала комплименты фанатов
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Недавно 28-летняя Дарья Мельникова сменила имидж: заменила короткую стрижку на длинные русые локоны, нарастив волосы. И теперь актриса устроила импровизированную фотосессию на берегу реки. Судя по всему Дарью снимал кто-то близкий и съемка не была запланирована, ведь в кадре она позирует в спортивной одежде.
«Васнецова. Холст. Масло. 2020 г.», — подписала Дарья фото, сделав отсыл к своей роли «пацанки» Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки».
«Ааааааа, какая красотка», «Ну вот как можно быть такой красивой?», «Красиво», «Мне единственному при виде слова "Васнецова" вспоминалась ее героиня Женя Васнецова?», «Ты самая красивая Васнецова», «Когда успели волосы вырасти?», «Оставайся такой красивой всегда, и прекрасной актрисой», «Ну просто шик, чего уж...», «Ты нереально красивая», «Ой, ну что за прекрасная девушка на фото? Красивая», — написали Дарье комплименты в комментариях.
А вам с какой прической больше нравится Дарья Мельникова — с короткими или с длинными волосами?
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
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