Нарастившая волосы Дарья Мельникова устроила фотосессию на природе и собрала комплименты фанатов

Недавно 28-летняя Дарья Мельникова сменила имидж: заменила короткую стрижку на длинные русые локоны, нарастив волосы. И теперь актриса устроила импровизированную фотосессию на берегу реки. Судя по всему Дарью снимал кто-то близкий и съемка не была запланирована, ведь в кадре она позирует в спортивной одежде.

«Васнецова. Холст. Масло. 2020 г.», — подписала Дарья фото, сделав отсыл к своей роли «пацанки» Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки».