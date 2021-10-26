Наращенные волосы, розовые очки: Собчак на обложке глянца повторила свой образ 13-летней давности

В Сети появился анонс нового номера журнала Tatler с портретом Ксении на обложке. В преддверии 40-летия (день рождения отметит в декабре) Собчак повторила свой же образ 13-летней давности. В 2008 году в эфир вышло шоу «Блондинка в шоколаде». В реалити рассказывали едва ли не о каждом шаге Ксении, привыкшей к гламурной жизни.

На экране Собчак появлялась в актуальных для того времени образах: с ярким макияжем, в одежде кричащих оттенков, с вычурными прическами или с наращенными волосами, в крупных аксессуарах, в очках с цветными стеклами.

И теперь на обложке глянца телеведущая предстала в подобном образе: стилисты сделали ей прямые длинные локоны, подобрали крупные серьги-кольца и очки внушительного размера с розовыми стеклами. Позировала Ксения в топе-бюстье.