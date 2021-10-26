Наращенные волосы, розовые очки: Собчак на обложке глянца повторила свой образ 13-летней давности
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак летает на допросы к следователям, ведет мероприятия по всему миру, выдает в эфир новые выпуски своих рейтинговых программ, снимается для глянца.
В Сети появился анонс нового номера журнала Tatler с портретом Ксении на обложке. В преддверии 40-летия (день рождения отметит в декабре) Собчак повторила свой же образ 13-летней давности. В 2008 году в эфир вышло шоу «Блондинка в шоколаде». В реалити рассказывали едва ли не о каждом шаге Ксении, привыкшей к гламурной жизни.
На экране Собчак появлялась в актуальных для того времени образах: с ярким макияжем, в одежде кричащих оттенков, с вычурными прическами или с наращенными волосами, в крупных аксессуарах, в очках с цветными стеклами.
И теперь на обложке глянца телеведущая предстала в подобном образе: стилисты сделали ей прямые длинные локоны, подобрали крупные серьги-кольца и очки внушительного размера с розовыми стеклами. Позировала Ксения в топе-бюстье.
Многие критикуют Ксению за то, что она добилась своих высот только благодаря тому, что родилась в семье влиятельного чиновника Анатолия Собчака. В ответ на эти заявления Собчак однажды категорично ответила, что если бы у нее и не было с рождения золотой ложки во рту, то она все равно бы добилась поставленных целей. «Я бы свое взяла», — сказала как отрезала она.
Напомним, Ксения Собчак входит в число самых высокооплачиваемых знаменитостей российского шоу-бизнеса. Она ведет корпоративы крупных компаний и праздники богатых людей, снимает авторские программы, становится ведущей крупнейших светских мероприятий — одним словом, работает много.