На днях в школе, где учатся старшие дети актрисы Екатерины Климовой, состоялся традиционный бал. Многодетная мама поделилась в блоге несколькими снимками старших детей, принявших участие в мероприятии: «Ломоносовский бал! Событие, которое объединяет педагогов, учеников и их родителей. Прекрасная традиция! 🌟Волшебный миг между прошлым и будущим. Остановись, мгновенье….». Особое внимание поклонники обратили на 17-летнюю дочь актрисы Лизу, выбравшую для бала роскошное серебристое платье с пышной юбкой. «Как же ты красивая», «Какое платье невероятное», «Лизонька - Вы очаровательны, как мама!», «Потрясающее, необыкновенное фото 👏👏очень красивая пара👏любви, ярких и самых позитивных эмоций, чудес. Елизавета, Ваше платье - это что-то сказочное и волшебное», «Напоминает Золушку из сказки», «Диснеевская картинка😘😘😘», «Екатерина, у вас красивейшая дочь😻 очень похожа на вас», «В профиль вообще не поняла, кто танцует - Лиза или Катя. Только в контексте текста. Лиза, счастливого тебе года», «На фото дочь? Я думала, это Вы», «Как выросли мальчишки! Просто Красавцы! А Лиза — настоящая Принцесса», — комментируют фолловеры в блогах Екатерины и Елизаветы. Больше о Екатерине Климовой и ее детях вы можете прочитать здесь.(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!