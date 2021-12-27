Напоминает рождественского ангела: Кадышева блеснула в золотом платье

«Какая же Вы классная Надежда! Исконно русская народная певица, красавица с замечательным голосом», «Надежда, какое у вас шикарное платье! Мне б контакты этого дизайнера», «Королева», «Красавица, глаз не отвести!» — восхищаются подписчики в комментариях.

За последнее время звезда значительно преобразилась, стала лучше выглядеть, а также выбирать более интересные образы и делиться фотографиями в социальной сети. Артистка также опровергла все слухи о ее якобы проблемах со здоровьем.