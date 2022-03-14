Наоми Кэмпбелл, Леди Гага, Уилл Смит и другие звездные гости: как прошла премия BAFTA-2022
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Фото: Stephen Lock/Global Look Press
Ведущей премии стала комедийная актриса Ребел Уилсон. Ранее ей уже приходилось вручать награды за лучшую режиссуру. К слову, за вечер она успела сменить два образа. Звезда примерила пышное платье темно-синего цвета с сияющим верхом Giambattista Valli, а после переоделась в соблазнительно-красный наряд.
Наоми Кэмпбелл снова произвела фурор своим появлением на публике. После того, как у модели родилась дочь, она стала реже выходить в свет, но кинопремию пропустить не смогла. Наоми надела черное платье в пол Burberry и дополнила образ массивными серьгами Fawaz Gruosi.
Королева эпатажа Леди Гага в этот раз появилась в роскошном изумрудно-зеленом платье Ralph Lauren со смелым декольте. Ее шею украшало грузное колье, а в руках звезда держала мини-сумку в тон платья.
Эмма Уотсон пришла в бархатном топе на бретельках и пышной белой юбке от Oscar de la Renta.
Сальма Хайек приковывала к себе все взгляды. Актриса нарядилась в бархатное платье Gucci благородного фиолетового цвета с кружевными элементами, которое отлично подчеркнуло ее аппетитную фигуру.
Бенедикт Камбербэтч заполучил себе все внимание зрителей и фотографов. Проект «Власть пса» с ним в главной роли стал лучшим фильмом в этом году. Режиссер этой картины Джейн Кэмпион удостоилась награду за лучшую режиссерскую работу.
Лучшим актером в этот раз признали неподражаемого Уилла Смита. Награду ему вручили за роль отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард».
В этом году члены королевской семьи не порадовали зрителей премии своим присутствием. Принц Уильям лишь записал видеообращение для кинематографистов. Конечно, это огорчило организаторов, но мероприятие прошло успешно несмотря ни на что.
Впервые за всю историю премии на лучшего режиссера было номинировано равное количество мужчин и женщин. Это феминистский рекорд BAFTA.
Фото: Global Look Press