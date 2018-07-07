«Намучались»: Елена Корикова рассказала о выходе на работу сразу после родов

Актриса Елена Корикова стала мамой в 1993 году — она родила сына Арсения тогдашнему возлюбленному Дмитрию Рощину. Оказалось, что всего через неделю после родов звезда была вынуждена вернуться на съемочную площадку одного из проектов. Об этом Елена рассказала в своем Instagram, поздравив коллегу и подругу Марию Сурову с днем рождения ее сына Каспара.

«На 7 день после родов, я была на площадке. Ох и намучался с нами наш мастер, Сергей Александрович Соловьев и наши партнеры, которым приходилось столько времени ждать... Спасибо им за терпение! Каждые полтора часа С.А. отпускал нас кормить детей, выделили нам отдельную комнату. Мы снимались в корсетах, на то, чтобы их расшнуровать и зашнуровать тоже требовалось немало времени. Помню, как было тяжело, но мы справились, с Божьей помощью!» — призналась Корикова.