Намекнул на расставание? Прилучный публично поблагодарил Карпович за все

Отношения пары начались в момент развода Павла с его экс-супругой Агатой Муцениеце, чем вызвали волну негодования и хейта в адрес актрисы. Девушка стойко выдерживала нападки поклонников пары Прилучного и его бывшей жены, никак не комментируя свою личную жизнь.

В своем Instagram-аккаунте Прилучный отметил, что пятница для него — это день добра, и в преддверии выходных пожелал всем быть добрее и терпимее друг к другу. Актер также призвал подписчиков позвонить родным и близким, чтобы проявить свое внимание.

Неожиданно Павел решил публично отблагодарить любимую за поддержку, которую она оказала ему в момент болезненного развода. «Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки... Давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этом нуждается. Давайте быть добрее и внимательнее друг к другу!»

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты 9 лет и воспитывают двоих детей Тимофея и Мию. В 2020 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и изменах и подала на развод. В то же время начались романтические отношения между Прилучным и Карпович. Многие поклонники Агаты называли Мирославу разлучницей и обвиняли в распаде семьи.