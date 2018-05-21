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«Намекаю, я еще не дедушка»: Иосиф Пригожин и Валерия стали родителями?

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Фото из Instagram Иосифа Пригожина
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Звездную пару снова поздравляют с пополнением.

Вот уже несколько месяцев подряд Иосиф Пригожин дразнит подписчиков своего блога фотографиями с детьми. Кем ему приходятся очаровательные близнецы — он не говорил до последнего момента.

«Ночное первое селфи с Даником.) Ждал. Не ложился», — поделился мужчина новой фотографией.

Ночное первое селфи с Даником.) Ждал. Не ложился .

iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)'in paylaştığı bir gönderi ()

«Похожи очень мило», «Интрига))), у всех один вопрос, чей ребенок)))», «Когда раскроете секрет, кем вам являются малыши?)))», — вопрошают взбудораженные подписчики.

На предположение, не внук ли это, супруг Валерии ответил: «Намекаю, я еще не дедушка». На вопрос: «Вы тоже родили как все сейчас рожают??? Галкин, Лазарев и тд???» — отшутился: «А я не знаю как у Лазарева, Галкина и.т.д»

Прямого ответа Пригожин не дал, но поклонники уверены: после неудачных попыток стать родителями естественным путем Валерия и Иосиф воспользовались услугами суррогатной матери.

«Если это ваши с Валерией детки, то это просто нереально круто! Вы оба этого заслужили! Деткам огромного здоровья и с такими родителями рости самыми лучшими! А вам с Валерией просто! Вы очень хорошие», «Такие прекрасные ангелочки, лапочки!!Ничто не заменит объятий этих маленьких ручек! Любим Вас!!! Пусть растут крепенькими и здоровенькими», — поздравляют они пару.

Однако мужчина продолжает все отрицать. «Это мой инстаграм, я могу выкладывать туда все, что хочу. Печально, что каждый раз мне приходится оправдываться, я же не на допросе. Я не раз говорил, что это не чужие для меня дети, но это не наши с Валерией малыши и не мои внуки. Что касается суррогатного материнства, я готов на любой шаг ради детей, мне бы хотелось снова ощутить себя молодым отцом. Даже эти дети часто приезжают к нам в гости и трогают мою душу. Но все должно быть вовремя. Я готов на суррогатное материнство. Валерия хочет попытаться родить сама. Посмотрим, получится ли у нас. Как раньше говорили: "Дети — цветы жизни. Дарите женщинам цветы"», — сообщил Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro.

Желаем паре удачных попыток!

Фото: instagram

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