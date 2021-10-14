«Нам два месяца»: Арзамасова и Авербух отмечают важную дату

На фото Лиза позирует перед колыбелью в домашнем аутфите. Актриса надела бежевую рубашку в клетку и штаны в тон.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух познакомились около 10 лет назад на съемках шоу «Ледниковый период», но об их романе стало известно летом 2020 года. В конце года влюбленные сыграли свадьбу, а в середине августа 2021 у пары родился сын Лев.