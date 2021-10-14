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«Нам два месяца»: Арзамасова и Авербух отмечают важную дату
Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух два месяца назад стали счастливыми родителями сына Льва. Актриса сообщила об этом радостном событии на своей странице в Instgaram, опубликовав трогательное фото с люлькой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @liza_arzamasova/Instagram
«Нам два месяца!», — подписала снимок с колыбелью актриса.
Выписка Елизаветы Арзамасовой с сыном от Ильи Авербуха
На фото Лиза позирует перед колыбелью в домашнем аутфите. Актриса надела бежевую рубашку в клетку и штаны в тон.
Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух познакомились около 10 лет назад на съемках шоу «Ледниковый период», но об их романе стало известно летом 2020 года. В конце года влюбленные сыграли свадьбу, а в середине августа 2021 у пары родился сын Лев.
Фото и видео: Instagram