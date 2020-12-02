«Накрасила губы и глазки»: 3-летняя дочь Пелагеи устроила дома салон красоты
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Певица Пелагея поделилась новым забавным роликом с дочерью Тасей. В этот раз она устроила дома салон красоты. В кадре девочка кокетливо позирует с макияжем и маникюром.
«Накрасила ноготочки, глазки, губки и колечко», — рассказала она маме.
Во второй части видео Пелагея показала, как занимается с Тасей по детским прописям. «Ты уже в школу собралась, что ли?», — спросила артистка своего ребенка.
«Мы скучали по вам и таким душевным публикациям, Поля. А Тасеныш солнце такое, вся в маму», «Самая-самая-самая клевенькая девочка, слов нет», «Мы соскучились по вам и по Тасе. Какие вы прекрасные. Тася по вашим стопам идет, уже все умеет. Школу начнет в 4, окончит в 10», «Мамино счастье, как похожа на вас», — прокомментировали поклонники артистки.
После расставания с мужем Иваном Телегиным Пелагея живет с дочерью. А в суде она пытается добиться справедливых алиментов на ребенка. Представители хоккеиста уверяли судью, что экс-супруга не дает ему видеться с дочерью. Пелагея парировала тем, что он и сам не торопился встречаться с Таисией, а в период пандемии коронавируса она свела все контакты к минимуму (позже Телегин на самом деле заразился).
Несмотря на то, что Пелагея и Иван не живут вместе больше года, по документам они все еще муж и жена. Они пока не могут достичь договоренностей о разделе имущества, а судебные заседания регулярно переносятся по разным причинам.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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