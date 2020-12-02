«Накрасила губы и глазки»: 3-летняя дочь Пелагеи устроила дома салон красоты

«Мы скучали по вам и таким душевным публикациям, Поля. А Тасеныш солнце такое, вся в маму», «Самая-самая-самая клевенькая девочка, слов нет», «Мы соскучились по вам и по Тасе. Какие вы прекрасные. Тася по вашим стопам идет, уже все умеет. Школу начнет в 4, окончит в 10», «Мамино счастье, как похожа на вас», — прокомментировали поклонники артистки.

После расставания с мужем Иваном Телегиным Пелагея живет с дочерью. А в суде она пытается добиться справедливых алиментов на ребенка. Представители хоккеиста уверяли судью, что экс-супруга не дает ему видеться с дочерью. Пелагея парировала тем, что он и сам не торопился встречаться с Таисией, а в период пандемии коронавируса она свела все контакты к минимуму (позже Телегин на самом деле заразился).

Несмотря на то, что Пелагея и Иван не живут вместе больше года, по документам они все еще муж и жена. Они пока не могут достичь договоренностей о разделе имущества, а судебные заседания регулярно переносятся по разным причинам.