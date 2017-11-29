«Наконец-то он оставит в покое мой холодильник»: принц Уильям прокомментировал свадьбу брата
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Герцог Кембриджский поделился эмоциями от предстоящей свадьбы принца Гарри.
Грядущее бракосочетание принца Гарри и актрисы Меган Маркл уже несколько дней не сходит с первых полос мировых изданий. Совсем неудивительно, что принца Уильяма во время его визита в Финляндию попросили прокомментировать это событие.
Так, выступая на одном из благотворительных мероприятий в Хельсинки, Уильям заявил, что невероятно рад за младшего брата. «И для меня лично это радостное событие, потому что он наконец-то оставит в покое мой холодильник, еду из которого он таскал на протяжении последних нескольких лет», — сыронизировал наследник британского престола.
Кроме того, Уильям пожелал будущим супругам успехов в планировании свадьбы.
Напомним, 27 ноября стало известно о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Бракосочетание запланировано на май 2018 года и состоится в капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.