Молодой бойфренд Рене Зеллвегер впервые поделился их совместным фото

До отношений с актрисой телеведущий дважды был женат. От первого брака у Энта осталось двое детей, со второй супругой у них родился сын Хадсон, которому сейчас 1,5 года. Папа принимает активное участие в жизни наследников и часто публикует их совместные фото. У самой Рене детей нет, но она с легкостью нашла общий язык с дочерью и сыновьями возлюбленного. Сама же Зеллвегер встречалась с Джимом Керри и Брэдли Купером, но была замужем лишь однажды. Она прожила четыре месяца в браке с музыкантом Кенни Чесни. Кинодива подала на развод в 2005 году после обмана со стороны мужа.