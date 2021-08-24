Молодой бойфренд Рене Зеллвегер впервые поделился их совместным фото
На своей личной странице Энт выложил трогательное фото, где нежно обнимает Рене за плечи во время съемок шоу, которое он ведет. Для совместного выхода Зеллвегер выбрала объемный черный свитер и бежевые брюки. Рядом с ними на фото попала и партнерша по шоу — Кристи Ли.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ant_anstead
Такой кадр — очень символичен для пары. Они познакомились на съемках программы Discovery+ «Веселая поездка». Рабочие встречи быстро переросли в романтические. Рене и Энт вместе более двух месяцев.
До отношений с актрисой телеведущий дважды был женат. От первого брака у Энта осталось двое детей, со второй супругой у них родился сын Хадсон, которому сейчас 1,5 года. Папа принимает активное участие в жизни наследников и часто публикует их совместные фото. У самой Рене детей нет, но она с легкостью нашла общий язык с дочерью и сыновьями возлюбленного. Сама же Зеллвегер встречалась с Джимом Керри и Брэдли Купером, но была замужем лишь однажды. Она прожила четыре месяца в браке с музыкантом Кенни Чесни. Кинодива подала на развод в 2005 году после обмана со стороны мужа.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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