Находится в рисковой зоне: Филипп Киркоров улетел в США

Вслед за остальными знаменитостями покинул Россию и певец Филипп Киркоров. Выяснилось, что поп-король отложил все дела и срочно улетел в США. О внезапном отъезде исполнителя из страны сообщил известный адвокат Андрей Алешкин. По его словам, знаменитости пришлось пойти на такой шаг, чтобы срочно продать свою американскую недвижимость. Адвокат уточнил, что в текущей ситуации это будет вполне разумным решением.

«Иностранные активы россиян сегодня находятся в рисковой зоне. Сейчас возможно все, поскольку ситуация крайне нестабильная», — объяснил Андрей Алешкин изданию «Экспресс-газета». Юрист также добавил, что у поп-короля в Америке есть роскошная недвижимость, которую не хотелось бы потерять.