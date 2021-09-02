Накануне 3 сентября Шуфутинский рассказал, как появилась его песня — королева мемов

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала не просто хитом, а самым настоящим мемом. Совсем скоро мы все будем переворачивать календари, а сам певец рассказал историю появления этого символа наступившей осени. Оказалось, что легендарная композиция была создана благодаря случайному желанию.

«Песню "Третье сентября" написали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: "Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я ее спою". Вот и появилась песня "Третье сентября". С тех пор прошло больше 25 лет. Композицию любят — молодежь все больше к ней подключается, пожилые без нее жить не могут», — признался он изданию «Звезда».