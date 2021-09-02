Накануне 3 сентября Шуфутинский рассказал, как появилась его песня — королева мемов
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала не просто хитом, а самым настоящим мемом. Совсем скоро мы все будем переворачивать календари, а сам певец рассказал историю появления этого символа наступившей осени. Оказалось, что легендарная композиция была создана благодаря случайному желанию.
«Песню "Третье сентября" написали Игорь Николаев и Игорь Крутой. Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: "Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я ее спою". Вот и появилась песня "Третье сентября". С тех пор прошло больше 25 лет. Композицию любят — молодежь все больше к ней подключается, пожилые без нее жить не могут», — признался он изданию «Звезда».
В преддверии знаменательной даты стали появляться не только многочисленные посты с календарем. Барнаульский художник под псевдонимом Никола Питерский создал непривычный портрет Шуфутинского под названием Hello September.
«Стрит-арт, посвященный Шуфутинскому и песне "Третье сентября", появился в барнаульском сквере. Портрет передает привет с уличной экспозиции, где расположены и другие работы художника. Если долго смотреть на портрет, можно услышать шелест листьев и "листьев" с календаря», — сообщается на странице художника.
Сам создатель признается, что ему захотелось увековечить эту дату, и не только мемами в Сети.
«Идея возникла просто. Весь интернет пестрит фотографиями Шуфутинского, вырванными из контекста, где он выглядит придурковато и нелепо. Но я захотел показать его совершенно в другом ключе, более благородном», — рассказал мастер местному «MK».
«Гуляя по скверу с товарищем, я подумал, что нужно на голове артиста сделать венок в виде отрывного календаря. Поскольку картина шуточная, я написал ее быстро, всего лишь за один день».
Кстати, на картину уже нашелся покупатель — а пока ее могут увидеть все жители города.
Фото: Global Look press
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