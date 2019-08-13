«Надышаться французскими глупостями»: Алена Апина увезла дочку в Париж перед началом ее студенческой жизни

Алена Апина проводит отпуск в Париже с дочерью. Певица рассказала подписчикам в Instagram, что она улетела во Францию набраться сил перед днем рождения. Там мать с дочерью фотографируются и делятся снимками с подписчиками.

Так, певица показала фотографию с Ксенией на фоне главной достопримечательности Парижа. «В Париже дубак, но башенка стоит ! Ржавенькая, но все равно крутая!», - написала Алена Апина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).