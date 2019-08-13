«Надышаться французскими глупостями»: Алена Апина увезла дочку в Париж перед началом ее студенческой жизни

Алена Апина проводит отпуск в Париже с дочерью. Певица рассказала подписчикам в Instagram, что она улетела во Францию набраться сил перед днем рождения. Там мать с дочерью фотографируются и делятся снимками с подписчиками.
Так, певица показала фотографию с Ксенией на фоне главной достопримечательности Парижа. «В Париже дубак, но башенка стоит ! Ржавенькая, но все равно крутая!», - написала Алена Апина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Красавицы наши! Хорошего отдыха!», «Симпатюли», «Отличных Вам парижских каникул», «А вот и Ксюня. привет ей огромный», «Все американ бой да американ бой.а сами французская фройлина)))) хорошего отдыха вам», - пожелали Алене к Ксении в комментариях.
Напомним, единственного ребенка Алены Апиной и ее бывшего мужа Александра Иратова родила суррогатная мать после того, как певица много лет неудачно лечилась от бесплодия. Крестным девочки стал Борис Моисеев.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Alena Apina
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