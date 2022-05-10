Надоело скрывать: Наташа Королева высказалась по поводу развода с Тарзаном

Однако, видимо, игра в молчанку порядком надоела певице, и она решила расставить все точки над «i». Королева в своем микроблоге опубликовала совместный снимок с супругом, словно доказывая, что они вместе и у них все хорошо. На снимке, сделанном в честь Дня Победы, звездная пара счастливо улыбается, словно и не было никаких размолвок и измен. Поклонники порадовались за своих любимцев, но нашлись и те, кто высказал опасения по поводу недолговечности их союза.