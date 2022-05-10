Надоело скрывать: Наташа Королева высказалась по поводу развода с Тарзаном
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В последнее время звездная пара упорно подогревала слухи о расставании. Сначала Тарзан позволил себе интрижку с молодой актрисой, а затем и Наташа Королева призналась в «ответных» изменах мужу. Масла в огонь подливал тот факт, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» появлялась на съемках ток-шоу и светских мероприятиях без обручального кольца в гордом одиночестве или в сопровождении сына. Ситуацию с Тарзаном она упорно не комментировала.
Фото: соцсети
Однако, видимо, игра в молчанку порядком надоела певице, и она решила расставить все точки над «i». Королева в своем микроблоге опубликовала совместный снимок с супругом, словно доказывая, что они вместе и у них все хорошо. На снимке, сделанном в честь Дня Победы, звездная пара счастливо улыбается, словно и не было никаких размолвок и измен. Поклонники порадовались за своих любимцев, но нашлись и те, кто высказал опасения по поводу недолговечности их союза.
Фото: Global Look Press