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«Надо усилить охрану»: Яна Рудковская принимает меры из-за угроз, поступающих в адрес семьи

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Семья Яны Рудковской

Фото: Instagram Яны Рудковской

В эфир вышел четвертый выпуск реалити-шоу «Яна Супер».

Несколько недель назад стало известно, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко получают угрозы в адрес своей семьи. Знаменитая семья не стала сидеть сложа руки и приняла все меры, чтобы обезопасить себя и шестилетнего сына Сашу. В четвертой серии реалити-шоу «Яна Супер» появились некоторые подробности этой истории.

Так, об угрозах в адрес Гнома Гномыча Яна узнала благодаря Лере Кудрявцевой. Телеведущая прислала продюсеру скриншоты комментариев из своего Instagram. Впоследствии в аккаунтах семьи Плющенко также были обнаружены подобные высказывания с различных страниц, принадлежащих некой «праведнице Анне». Не на шутку напуганная Рудковская приняла решение усилить охрану и обратилась к своим адвокатам, чтобы привлечь «Анну» к предусмотренной законом ответственности.

Евгений Плющенко рассказал, что так же, как и многие публичные личности, сталкивался с угрозами: «Две женщины звонили, угрожая, что обольют кислотой, порежут». Благодаря органам правопорядка спортсмену удалось избавиться от навязчивых преследовательниц, выяснивших, где он проживает.

Продолжайте следить за жизнью семьи Яны Рудковской в реалити-шоу «Яна Супер» на телеканале Супер каждую субботу в 15:00.

Фото и видео: Instagram

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