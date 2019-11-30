«Надо усилить охрану»: Яна Рудковская принимает меры из-за угроз, поступающих в адрес семьи

Евгений Плющенко рассказал, что так же, как и многие публичные личности, сталкивался с угрозами: «Две женщины звонили, угрожая, что обольют кислотой, порежут». Благодаря органам правопорядка спортсмену удалось избавиться от навязчивых преследовательниц, выяснивших, где он проживает.

Продолжайте следить за жизнью семьи Яны Рудковской в реалити-шоу «Яна Супер» на телеканале Супер каждую субботу в 15:00.