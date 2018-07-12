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«Надо было самой рожать!»: интернет-тролли затравили Бузову после пополнения в семье Тарасовых

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

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Хейтеры Ольги Бузовой ждут не дождутся ее реакции на радостную новость о рождении младшей дочки Дмитрия Тарасова.

После того, как Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поделились первыми снимками новорожденной дочки, пользователи Сети немедленно написали бывшей жене спортсмена Ольге Бузовой, ехидно поинтересовавшись, поздравила ли она экс-супруга и его новую возлюбленную.

Впрочем, Ольга пока стойко хранит молчание, выкладывая в свой микроблог все новые соблазнительные фото и видео, на которых позирует в бикини или облегающих платьях у моря.

В итоге интернет-тролли даже решили спровоцировать певицу: «Уррра у Тарасова дочя ты поздравила???», «Я все ждала что она прыгнет)) Димку поздравляю с дочей)», «Надо было самой рожать, а не ждать, пока другая родит», «Сейчас эта необычайная и непредсказуемая Оля проснется и наклепает миллион сториз, как она счастлива, будет скакать и визжать, выдавливая радость, будет намекать «кому то», что любит, ждет, уже не плачет.... Тьфуу, два года одно и тоже», «Следующим хитом у Оли будет колыбельная» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Но и на такие жесткие комментарии Бузова не дает никаких ответов.

Фото: Instagram

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