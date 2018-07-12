«Надо было самой рожать!»: интернет-тролли затравили Бузову после пополнения в семье Тарасовых

После того, как Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поделились первыми снимками новорожденной дочки, пользователи Сети немедленно написали бывшей жене спортсмена Ольге Бузовой, ехидно поинтересовавшись, поздравила ли она экс-супруга и его новую возлюбленную.

Впрочем, Ольга пока стойко хранит молчание, выкладывая в свой микроблог все новые соблазнительные фото и видео, на которых позирует в бикини или облегающих платьях у моря.