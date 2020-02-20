Но актриса отрицает все «обвинения». Она призналась, что однажды делала подтяжку лица, но это было 20 лет назад.«Я подтяжку сделала, когда мне было 47 лет. И больше ничего! Наверное надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал чуть подправить… Но не получается найти промежуток в работе», — рассказала актриса в интервью изданию «7 Дней».Ранее Елена Проклова отмечала, что ей надоело думать о том, какой ее будут воспринимать окружающие: «Сначала хотела нарастить волосы, это многие сейчас делают. Еще нарастить ресницы и сделать татуаж. Но потом подумала: что мне надоело работать на то, как меня будут воспринимать». «Я решила показать зрителям, которые меня любят, что не страшно быть дамой в возрасте, ходить без макияжа, без прически от стилиста. Решила позволить себе что-то такое, с чем мне будет комфортно. Закрыла глаза и увидела себя с короткой стрижкой, без всякого макияжа», — призналась артистка изданию. Фото: Instagram, кадры фильмовВидео: ТВ-3, «Мимино»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!