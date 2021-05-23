Надежда Сысоева откровенно о том, как на нее повлияло закрытие "Comedy Woman"

Карьера 36-летней Надежды Сысоевой началась с переезда в столицу из Красноярска в 2007 году. В университетские годы будущая звезда играла за красноярскую команду КВН «Территория Игры». После переезда в Москву Сысоева прошла кастинг и стала участницей юмористического шоу Comedy Woman, первая серия которого вышла в 2008 году.

Актриса играла роль стереотипной блондинки Наденьки вплоть до закрытия шоу в 2019 году. Несмотря на хорошие рейтинги и популярность проекта звезда призналась, что после окончания передачи – ее перестали приглашать в проекты телеканала ТНТ, на котором она проработала 11 лет.

В своих социальных сетях юмористка отметила, что отношения с остальными участницами проекта не переросли в дружеские. «Меня перестали приглашать на проекты канала ТНТ. Мы не остались подругами с девочками. Я сильно от этого страдала, начала ходить к психологу. И купила квартиру», – делится Надежда.